РИАМО – 26 фев. Представитель Главного управления МВД России по Московской области подполковник полиции Алексей Горин примет жителей Орехово-Зуева по вопросам правоохранительной деятельности 28 февраля, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать восьмого февраля с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Орехово-Зуевское» состоится прием населения по вопросам правоохранительной деятельности. Прием граждан будет проводить начальник оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Алексей Евгеньевич Горин», – говорится в сообщении.

Прием жителей пройдет по адресу: Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом №15. Предварительная запись по телефону: 8(496)412-56-22.