РИАМО - 26 фев. По Московской кольцевой автодороге (МКАД) проехала колонна ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс», при этом информация о перекрытии дороги не соответствует действительности, проезд колонны был согласован, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что для проезда колонны ракетного комплекса пришлось перекрыть транспортное движение на МКАД.

«Про перекрытия дороги информации нет. Его не было. Проезд колонны был полностью согласован. Все проходило в рамках подготовки к параду Победы», - сказал собеседник агентства.

Вчера, 25 февраля, ракетные комплексы «Ярс» выехали из города Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино, они примут участие в параде Победы 9 мая. Маршрут колонны прошел по федеральной трассе М-7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в Алабино. Его протяженность составляет более 400 километров.

На Красной площади 9 мая традиционно проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Колонна ракетных комплексов «Ярс» проезжает на МКАД. ВИДЕО>>