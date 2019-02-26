РИАМО – 26 фев. Сотрудники УМВД России по городскому округу Электросталь провели акцию «Полиция для детей», в ходе которой рассказали воспитанникам детсада о работе полицейского, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – формирование положительного имиджа полиции, профилактика детского травматизма и повышение личной безопасности несовершеннолетних.

«Полицейские в доступной форме рассказали ребятам о службе в полиции, напомнили о правилах поведения на улице и дома. Дети с интересом рассматривали средства индивидуальной защиты и активной обороны, используемые сотрудниками полиции. Воспитанники детского сада совместно с педагогами подготовили для гостей праздничную программу, включавшую в себя чтение стихотворений и танцевальные номера», – говорится в сообщении.

По итогам мероприятия стражи порядка поблагодарили детей и педагогов за организацию концерта, затем они сделали общее фото на память.