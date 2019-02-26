РИАМО – 26 фев. Полицейские подмосковных Химок задержали мужчину, подозреваемого в краже кошелька с документами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился мужчина с сообщением о краже кошелька с документами из кармана его куртки в помещении парикмахерской на улице Молодежная. Материальный ущерб составил 28 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции 31-летний житель города Москва. В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.