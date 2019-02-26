РИАМО - 26 фев. В подмосковной Истре полным ходом реализуется второй этап по выбору будущего бренда муниципалитета, жителям представлены три концепции, сформированные после анализа поступивших предложений населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Выбор будущего бренда реализован посредством двух этапов: первый этап прошел с 11 по 20 февраля и определял предпочтения населения через специальный тематический опрос. Второй же этап - это уже выбор наилучшей концепции из трех разработанных на основании проведенного анализа.

«Все три концепции уже размещены на сайте и имеют свою уникальную графическую и текстовую специфику: «Истра у каждого своя», «В капле – море», «Солнечное наследие», — говорится в сообщении.

Как отметил глава Истры Андрей Вихарев, на сайте можно предложить и свой вариант.

«Бренд города – важная составляющая концепции городского развития. В настоящее время запущен сайт, на котором можно проголосовать за понравившуюся идею либо предложить свой вариант (для этого создан раздел «Предложить идею»). Смотрите, голосуйте, предлагайте свои варианты. Только вместе мы сможем превратить Истру в один из лучших городских брендов страны!» — отметил Вихарев.

В рамках первого этапа на сайт голосования поступило значительное количество предложений, большинство которых уже нашли отражение в разработанных концепциях. Срок голосования по реализации второго этапа с прежнего (до 28 февраля) продлен, а значит, жители Истры смогут внести свой вклад в новый эстетически привлекательный внешний облик муниципалитета.