РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Судмедэксперт Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови погибшего мальчика в ДТП в Балашихе, не явился на судебное заседание во вторник по причине болезни, заседание перенесли на 4 марта, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы суда Ольга Терехова.

Во вторник в Щелковском городском суде состоялись очередные слушания по уголовному делу в отношении судмедэксперта Клейменова.

«26 февраля судом было отложено судебное заседание в связи с неявкой подсудимого Михаила Клейменова по причине болезни. Очередное слушание состоится 4 марта в 14:00», – сказала Терехова.

Она добавила, что в ходе очередного заседания будет опрошена свидетель Ольга Алисова – виновница ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Ее доставят из колонии-поселения.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний Алеша Шимко. Клейменову поручили проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 %, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).