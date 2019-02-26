РИАМО - 26 фев. Диапазон участников экологической акции «Покормим птиц зимой» в Москве оказался самым разнообразным, самому пожилому мужчине было 92 года, сообщила во вторник председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Во вторник в Москве состоялось заседание комиссии Мосгордумы по экологической политике.

«Меня поразил диапазон участников. Самым маленьким участникам было от четырех лет, а самому старшему – 92 года», – сказала Зотова.

В ходе заседания дипломами наградили активных участников экологической акции. В столице в этом году в акции приняли участие более 1 тысячи человек.

Акция «Покормим птиц зимой» традиционно проходит в Москве с декабря по апрель. В рамках мероприятия жители столицы могут помочь перезимовать пернатым, оставшимся в городе.