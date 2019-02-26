РИАМО – 26 фев. Более 8 тысяч человек уже проголосовали за ремонт и благоустройство медицинских организаций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Участие в опросе приняли 8,1 тысячи человек. Населением было выбрано порядка 1,7 тысячи медучреждений. Пожелания жителей будут одним из ключевых показателей в подведении итогов», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Голосование на портале «Добродел», посвященное проведению капитального ремонта медицинских организаций, завершится 29 марта.

«Его результаты дадут возможность сформировать список медицинских организаций, которые требуют первоочередного включения в план проведения капитальных ремонтов и благоустройства», – резюмировал Матвеев.