РИАМО – 26 фев. Полицейские Лотошинского района Подмосковья рассказали школьникам о правилах безопасности на улице и в общественных местах, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ОМВД России по Лотошинскому району провели профилактическую беседу с учащимися Савостинской средней общеобразовательной школы. Цель мероприятия – повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика дорожно-транспортных происшествий.

«Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД напомнили ученикам об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение противоправных деяний. Особое внимание было уделено правонарушениям, которые наиболее часто совершаются подростками. Стражи порядка рассказали школьникам о правилах безопасности на улице, дома, в общественных местах, поговорили о вреде табакокурения, употребления наркотических веществ», – говорится в сообщении.

В завершение беседы школьники смогли задать полицейским интересующие их вопросы.