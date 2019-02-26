РИАМО - 26 фев. Пассажиры автобуса, пострадавшие при ДТП в Москве, могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), говорится в сообщении пресс-службы Национального союза страховщиков ответственности.

Вечером 25 февраля на проспекте Андропова в районе дома 50 легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом №901, который после удара отбросило в столб. В результате происшествия три человека получили травмы, один из пострадавших скончался в больнице во вторник.

«По данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем», – сказал президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Он уточнил, чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Юргенс пояснил, что размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.

Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тысячи рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей.