РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Торговый комплекс «Текстиль Профи» в подмосковных Люберцах оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконное складирование снега в водоохранной зоне реки Пехорки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по обращениям жителей подмосковных Люберец, которые пожаловались в министерство экологии и природопользования Подмосковья на незаконные снегосвалки, расположенные по берегам реки Пехорки. В рамках расследования сотрудники министерства провели рейд в поселении Октябрьский.

«В ходе рейда удалось задержать грузовой автомобиль, который сваливал загрязненный снег в водоохранной зоне реки на расстоянии менее 50 метров от уреза воды. Как выяснилось, автомобиль принадлежит ЗАО «Текстиль Профи», которое эксплуатирует торговый комплекс в Люберцах. Разрешительной документации на организацию снегосвалки у общества не оказалось. За это нарушение «Текстиль Профи» оштрафовали на 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Участки для размещения убранного снега выделяются администрациями муниципальных образований. Дислокация участков передается в Минэкологии, и инспекторы эконадзора отслеживают ситуацию на них.

«Участки для снегосвалок должны иметь обваловку по всему периметру, водосборные лотки и систему транспортировки талых вод. Главное экологическое требование: такие участки не должны размещаться вблизи водоохранных зон, чтобы загрязненные талые воды не попадали в водные объекты», – заключается в материале.