РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. Центральную лабораторию планируют открыть в подмосковном Красногорске в текущем году, она будет обслуживать медицинские организации северо-запада региона, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Двадцать пятого февраля глава Красногорска Эльмира Хаймурзина встретилась с руководителями медицинских учреждений, управлений социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также центра занятости населения и ЗАГСа. Хаймурзина рассказала об итогах работы администрации в 2018 году и обсудила с представителями социального блока планы на текущий год. Во встрече приняла участие депутат Мособлдумы Галина Уткина.

«В планах на 2019 год открытие централизованной лабораторной службы, которая сможет обслуживать все муниципалитеты северо-запада Подмосковья. По словам главврача Красногорской городской больницы №1 Константина Соболева, для жителей Красногорска это доступ к полному спектру бесплатных анализов в предельно сжатые сроки. С введением новой лаборатории в течение суток сложнейшие анализы будут отображаться в электронной карте пациента», – говорится в сообщении.

Соболев также рассказал, что уже в марте 2019 года на базе поликлиники откроется консультативно-диагностический центр. Электронная запись к специалистам узкого профиля по 15 направлениям будет доступна жителям Красногорска, имеющим полис ОМС.

В завершение встречи Хаймурзина сообщила, что намерена в ближайшее время лично посетить медицинские учреждения городского округа, чтобы оценить качество их работы.