РИАМО – 26 фев. В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого пользователи решат, что они хотели бы видеть в здании филиала №1 Центра планирования семьи (роддом №10) в столичном районе Зюзино, сообщается на официальном сайте проекта.

Роддом расположен по адресу: улица Азовская, дом 22, строение 2.

«В настоящее время роддом по этому адресу не работает уже почти три месяца. Он был закрыт по решению суда, поскольку Роспотребнадзор обнаружил в помещениях угрозу возникновения инфекций и выдал соответствующее предписание», – говорится в сообщении.

Текущие планировочные решения и вентиляция не позволяют обеспечить комфортное и безопасное пребывание женщин: в здании только общий родильный зал и нет отдельного душа для каждой роженицы.

Одна из жительниц района Зюзино утверждает, что туалет был общий на один этаж и дорога туда для будущих мам казалась бесконечной.

За последний год филиал №1 Центра планирования семьи (роддом №10) выбирали лишь 6-8% рожениц района.

«Без капитального ремонта использование здания в качестве медучреждения невозможно, и оно будет закрыто для проведения необходимых работ. При проектировании есть возможность сохранить здесь роддом или перепрофилировать здание для других видов медицинской деятельности – это и предстоит решить москвичам», – уточняется в материале.

В непосредственной близости от Зюзина находятся еще четыре роддома, имеющие достаточно свободных мест.

«В них качественно выше уровень медицинской помощи, более комфортные помещения и более современное оборудование. Более 90% рожениц района выбирали именно эти учреждения», – подчеркивается в сообщении.

При этом мощностей районных поликлиник, по словам жителей, уже недостаточно: в Зюзино есть только два филиала взрослой поликлиники и один филиал детской.