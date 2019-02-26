РИАМО – 26 фев. На юге столицы произошла авария, в результате которой пострадали три человека, один из них скончался в больнице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Поздно вечером 25 февраля около дома 50 по проспекту Андропова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №901. По предварительным данным, водитель машины совершил резкий маневр и допустил столкновение с городским транспортом, в результате чего последний отбросило в мачту городского освещения. В автобусе пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь.

«На место ДТП на юге Москвы оперативно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадало три человека. Один скончался в больнице, двое в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии госпитализированы в городские больницы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.