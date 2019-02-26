РИАМО – 26 фев. Мумифицированное тело женщины обнаружили в заброшенном морге ЦКБ РАН на улице Фотиевой, сообщает РЕН ТВ.

«В Москве контролер ЦКБ РАН сообщил полицейским, что на территории заброшенного морга было обнаружено тело женщины, почти полностью скелетированное. Медики констатировали, что смерть наступила примерно 8 месяцев назад», – говорится в сообщении.

В ходе расследования задержан подозреваемый в убийстве – им оказался житель Тверской области.

Погибшей оказалась 33-летняя жительница Тверской области. Причиной ее смерти стали многочисленные побои.