РИАМО – 26 фев. Сотрудники полиции городского округа Истра провели акцию «Знакомьтесь – полиция!», в которой рассказали школьникам о профессии полицейского-кинолога, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники кинологической службы ОМВД России по городскому округу Истра провели акцию для курсантов Академии детской безопасности. Цель мероприятия – знакомство ребят с профессией полицейского-кинолога, а также формирование положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел.

«Полицейские рассказали учащимся о профессии, породах служебных собак, навыках своих питомцев, о том, какие функции на них возложены, какие условия необходимы для их содержания. Инспекторы-кинологи напомнили ребятам технику безопасности при обнаружении забытых вещей, показали работу собаки, обученной на поиск взрывчатого вещества. Дети с интересом наблюдали за показательным выступлением, а в конце встречи задали стражам порядка большое количество вопросов», – говорится в сообщении.

Школьники поблагодарили стражей порядка и отметили, что в ходе встречи узнали много нового и интересного о профессии полицейского. Ребята вручили стражам порядка подарки, сделанные своими руками, и выразили желание встретиться еще раз.