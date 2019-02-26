РИАМО - 26 фев. На региональных соревнованиях по спортивной аэробике, проходивших в учебно-спортивном центре «Планерная», спортсмены из Солнечногорска завоевали 37 медалей, округ представляли 134 спортсмена, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» состоялись региональные соревнования по спортивной аэробике. Участие в первенстве приняли порядка 270 спортсменов из восьми муниципалитетов Подмосковья. Представители Солнечногорска по итогам соревнований показали отличные результаты, завоевав 37 медалей различного достоинства», - говорится в сообщении.

В этом году участие в состязаниях приняли порядка 270 спортсменов из Химок, Домодедова, Жуковского, Дмитрова, Можайска, Раменского и Вербилок. Традиционно самой многочисленной стала команда участников из Солнечногорска — 134 спортсмена.

Участники соревнований возрастных категорий 9-11, 12-14 и 15-17 лет выявляли сильнейших в индивидуальном зачете, а также в парах, трио и группах. По итогам первенства солнечногорские спортсмены подтвердили свой высокий класс, завоевав 37 медалей различного достоинства.