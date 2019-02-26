РИАМО - 26 фев. По заявлению ПАО «МОЭК» возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании в сфере ЖКХ ООО «Монолит» по статье «Мошенничество, повлекшее причинение особо крупного ущерба», Ук задолжала более 155 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.

«Монолит» управляет пятью многоквартирными домами в Северо-Восточном округе Москвы и является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы, а также входит в «Антирейтинг компаний-должников», составленный ПАО «МОЭК» и размещенный на портале «МОЭК Онлайн».

«В общей сложности задолженность данной управляющей компании перед ПАО «МОЭК», взыскиваемая через суд, за период с 2014-2018 годы составляет более 155 миллионов рублей. Установлено, что денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей, поступившие от жителей за тепло и горячее водоснабжение в ООО «Монолит», были неправомерно присвоены управляющей компанией», – говорится в сообщении.

Указанная организация на постоянной основе не оплачивает поставленные МОЭК ресурсы, создавая тем самым угрозу системе надежного теплоснабжения столицы.