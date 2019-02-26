РИАМО - 26 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что его дочь Елизавета проходит стажировку в Европейском парламенте, он отметил, что это обычная студенческая практика, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ обратили внимание, что стажером депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада является дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета. Некоторые евродепутаты отметили, что это может представлять опасность для функционирования данного органа. Шопрад подчеркнул, что никаких нарушений в этом нет. Пескова стажируется с ноября и как студентка из Франции имеет на это законное право.

«Речь идет об обычной студентке и об обычной практике, другое что-то я не хотел бы комментировать. Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», - сказал Песков.