РИАМО - 26 фев. Почти 100 иностранных граждан проверили полицейские в городском округе Солнечногорск, выявленных нарушителей оштрафуют и выдворят за пределы страны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» полицейские проверили многоквартирные дома, общежития, строительные и производственные объекты с целью выявления и пресечения незаконной миграции.

«По информационным учетным базам проверено 95 граждан ближнего зарубежья. Всего в ходе рейда составлено 26 административных протоколов, из них за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 21 нелегальный мигрант привлечен к административной ответственности», – отмечается в сообщении.

На каждого из них наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

В отношении 43-летнего уроженца ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.