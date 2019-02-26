РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Во вторник утром в подмосковном Подольске пожарная машина не смогла проехать по улице Молодежная, огнеборцам пришлось самим оттащить иномарку, чтобы освободить проезд, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пожарной охраны.

В СМИ и соцсетях горокруга во вторник появились фото и видео, на которых видно, как стоит пожарная машина во дворе и не может проехать, затем из нее выходят огнеборцы. Автор написал, что машина встала из-за того, что водитель задел легковой автомобиль.

«Наша машина сегодня утром (26 февраля – ред.) выезжала по вызову и действительно не могла проехать на улице Молодежной, где проезжая часть оказалась сужена из-за снега. Тогда огнеборцы вышли и оттащили иномарку с дороги. Машина не задета и не повреждена», – сказал представитель.

По его словам, вызов оказался ложным, а сведения, распространяемые другими СМИ, недостоверными.