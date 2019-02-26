РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Участковые уполномоченные полиции муниципального управления МВД России «Балашихинское» отчитались перед жителями о работе за 2018 год, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Мероприятия прошли в участковых пунктах полиции и во дворах жилых домов.

«В ходе отчета полицейские информировали жителей об оперативной обстановке на обслуживаемых участках, о принимаемых мерах по ее улучшению. Особое внимание сотрудники полиции уделили вопросам квартирных краж, мошенничеств, грабежей и разбоев, рассказали, как нужно действовать в данных ситуациях», – говорится в сообщении.

Участковые напомнили о профилактических действиях, направленных на личную безопасность и защиту собственности.

После выступления правоохранители ответили на вопросы жителей и проинформировали граждан о возможности получения государственных услуг в электронном виде по линии МВД на официальном портале.