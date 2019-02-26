РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. Канализационный люк возле дома №17 на Красногорском бульваре подмосковного Красногорска отремонтируют во вторник, в него проваливаются колеса едущих по проезжей части автомобилей, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Евгений Владимирский.

Ранее местная жительница Любовь сообщила «РИАМО в Красногорске», что в люке возле дома №17 на Красногорском бульваре застрял колесом грузовик Hyundai Porter. Сама женщина на своем автомобиле также во вторник попала в этот люк, но сумела выехать самостоятельно. Попадали в эту ловушку, скрытую из-за оттепели под водой, и другие соседи девушки.

«Колодец принадлежит ПАО «Водоканал». Сегодня (26 февраля – ред.) его обещают отремонтировать. После обеда проверим», – сказал Владимирский.

Мастер Красногорской городской службы пояснил корреспонденту «РИАМО в Красногорске», что сам люк не сломан. Возле него было разбито асфальтобетонное покрытие, из-за чего и образовалась яма.

«Проезжал мимо, видел, что там работают, восстанавливают покрытие», – добавил мастер.