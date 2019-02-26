Климатическая весна в Московском регионе, по прогнозам синоптиков, наступит только в конце марта. Насладиться ароматами тюльпанов, полюбоваться магнолией, погулять среди тропических пальм, баобабов и бабочек зимой в Москве можно уже сейчас. Обозреватель РИАМО составила гид по оазисам столицы, где можно попасть из зимы в лето.

«Аптекарский огород»

Где: пр-т Мира, д. 26, стр. 1

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» есть только два сезона – весна и лето. Это не только цветочный, но и пальмовый рай.

С конца декабря до начала апреля здесь идет фестиваль орхидей «Тропическая зима», в рамках которого в этом году было открыто новое пространство «Подводные сады» с ценными растениями Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки, Филиппин и разнообразными рыбами. Прийти сюда стоит, чтобы увидеть редкие сорта тропических орхидей с запахом шоколада, печенья, сыра, тирамису и экзотических фруктов.

Зимой здесь проходят концерты в тропиках, на которые можно прийти в круизном платье и почувствовать себя на отдыхе.

С 23 февраля по 10 марта сюда стоит идти встречать весну на выставку тюльпанов «Репетиция весны». На время выставки оранжерея сада превратилась в своеобразный московский Кекенхоф, где, как и в Голландии, некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя. Одно из преимуществ этой выставки – все цветы как в летнем парке в открытом доступе. В этом году она проходит уже в пятый раз и стала более масштабной, чем в предыдущие сезоны. Посетители смогут не только увидеть весну - около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, но и почувствовать ее – цветы пахнут арбузами, карамелью и спелыми яблоками. Сейчас треть растений в бутонах, но к концу февраля распустятся сакура, ветки персика, магнолия, поздние сорта тюльпанов. Уже цветет сирень и цитрусовые.

«Эти весенние ароматы всегда поражают воображение наших посетителей. На улице минусовая температура, никаких запахов природных нет, на наших югах природа не проснулась, а в оранжереях разгар весны», - отмечает ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Артем Паршин.

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«Царицынские оранжереи»

© Группа "Царицынские оранжереи" ВКонтакте © Группа "Царицынские оранжереи" ВКонтакте 1 из 2

Где: ул. Дольская, д.1

Искать весну и лето можно отправиться и в исторические оранжереи парка «Царицыно». Когда-то здесь выращивали фрукты-ягоды, а сегодня круглый год стоят ароматы трав и цветов.

Здесь можно полюбоваться на цветущие ананасы, апельсины, мандарины и первоцветы. Это единственный усадебный оранжерейный комплекс столицы с 250-летней историей, где представлены растения, которые выращивали здесь с середины 18 века. Экспозиция располагается в трех оранжереях. Круглогодично в парке благоухают цветы и травы, а также созревают экзотические плоды. Посреди тропических деревьев можно не только устраивать фотосессии, но и участвовать в экологических мастер-классах. Как и в «Аптекарском огороде», здесь уже распустились тюльпаны и сирень.

С 20 февраля по 17 марта, когда в России отмечают Масленицу, а в Бразилии проходит карнавал, «Царицынские оранжереи» устраивают свою встречу весны – «Цветочный карнавал, или Масленицу в тропиках». Встречать весну в оранжерее предлагают в войлочных маскарадных костюмах – шляпках в виде цветущих кактусов, брошах-гибискусах, юбках, имитирующих переплетенные воздушные корни монстеры и многое другое.

«Баттерфляриум»

© Сайт «Баттерфляриум»

Где: ВДНХ, павильон 519

Еще одно место, где царит вечное лето, – сад тропических бабочек на ВДНХ. Сюда можно прийти на свидание, привести детей или подруг, на которых напала февральская хандра. В экспозиции «Баттерфляриума» два зала со свободно порхающими тропическими бабочками из Юго-Восточной Азии, Центральной и Латинской Америки, которые намного крупнее тех, что мы привыкли видеть в нашей полосе. Здесь можно устроить фотосессию с бабочками, поддержать их и покормить грейпфрутами, ананасами и манго. Экспозицию дополняют зеленые растения, картины из крыльев бабочек и другие насекомые. Также в Доме папочек можно увидеть инкубатор, где происходит рождение этих насекомых. Само пространство музея выполнено в зеленых тонах и некоторые посетители сравнивают его с мини-парком бабочек в Дубае.

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Ботанический сад имени Цицина

Где: ул. Ботаническая, д.4

Ботанический сад имени Цицина считается одним из самых крупных ботанических садов Европы и существует с 1945 года.

Искателям тепла прийти сюда необходимо, ведь в экспозиции сада собран растительный мир всех континентов и климатических зон планеты, в частности, представлен растительный мир влажных лесов. В течение года в Фондовой оранжерее Главного ботанического сада открыты для посещения экспозиции тропических и субтропических растений.

Почувствовать лето можно, гуляя среди кактусов, папоротников и бегоний, субтропиков Австралии и Новой Зеландии.

До 10 марта здесь проходит выставка орхидей «Искусственное опыление», где главными экспонатами стали крупноцветковые орхидеи. Чтобы создать весеннее настроение, нарциссы и луковичные можно унести к себе домой, купив в цветочном магазине Ботанического сада (ул. Ботаническая, д. 31, стр. 27).

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«Флорариум»

© сайт парка Зарадье

Где: парк «Зарядье» (ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1)

Новый оазис Москвы - флорариум в парке «Зарядье». Это уникальная экспериментальная оранжерея, по форме напоминающая воронку, оснащенная современными системами выращивания растений. В настоящее время экспозиция находится в стадии формирования, но любители цветов уже сейчас могут увидеть более 150 видов растений. Интересно, что они здесь живут в специальных фитобоксах без почвы, питательные вещества к корням доставляются раствором. Кроме цветов здесь можно увидеть, как выращивают клубнику, папайю, ананасы, кофе и даже бананы.

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