РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. В подмосковных Люберцах 3 марта пройдет турнир по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Третьего марта во дворце спорта «Триумф» пройдет открытый турнир по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями. Начало в 12:00», – говорится в сообщении.

Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4. Заявки на участие можно подать по телефону: 8(495)503-32-42.

«Приглашаем жителей поддержать спортсменов», – заключается в материале.