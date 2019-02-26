РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Незаконно установленные гаражи на Художественном проезде подмосковного Подольска планируют снести при строительстве автомобильной дороги Восточный обход в срок до 21 октября 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на самовольно установленные гаражи у пруда вблизи СНТ «Мечта». Он отметил, что там находятся гаражи, которые необходимо снести.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу демонтажа гаражного бокса по адресу: Художественный проезд, у дома №5 и сообщает, что по данной информации была проведена проверка, в ходе которой данный факт подтвердился. Работы по демонтажу гаражных боксов включены в план и будут выполнены в срок до 21 октября 2020 года», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

Он отметил, что генпланом округа предусмотрено размещение автомобильной дороги Восточный обход Подольска. Гаражи, указанные в обращении, попадают под данную транспортную развязку. При строительстве дороги и будет осуществлен снос строений.

«На территории Подольска спланировано большое количество объектов под снос. Учитывая ограниченное финансирование работ по сносу самовольных построек, полагается целесообразным осуществить снос данных гаражных боксов по Художественному проезду в рамках строительства вышеуказанной дороги», – пояснил он.