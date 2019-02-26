РИАМО - 26 фев. На территории ВДНХ в Москве в 2019 году появятся три песчаные площадки, на которых посетители смогут играть в футбол и волейбол, на территории выставки также ежегодно высаживаются цветники, сообщил во вторник заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Виталий Эммануилов.

Во вторник проходит заседание комиссии Мосгордумы по экологической политике.

«В этом году мы планируем открыть несколько площадок, в первую очередь – это три площадки с песчаным покрытием, где можно играть в футбол и волейбол. ВДНХ раньше не имел таких мест отдыха», - сказал Эммануилов на заседании в Мосгордуме.

Он отметил, что также на ВДНХ была проделана большая работа по ночной подсветке.

«Каждый год мы высаживаем цветники. У нас есть те места, которые каждый год обновляем, а есть те, <…> (куда – ред.) подсаживаем», - добавил Эммануилов.

По его словам, за прошедший год около 10 миллионов человек посетили ВДНХ.