РИАМО - 26 фев. Жители и гости столицы смогут принять участие в фестивале «Московская масленица», который стартует 1 марта, посетителей ждут многочисленные развлечения и огромное количество разнообразных блинов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 1 по 10 марта встречаем весну с фестивалем «Московская масленица». Каждый день на 23 площадках по всему городу будут идти фольклорные концерты, спектакли проекта «Золотая маска» в городе», бесплатные экскурсии и выпекаться горы вкуснейших блинов», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более 200 спектаклей и около 150 концертов пройдут на фестивале «Московская Масленица». Представления покажут на сценах, расположенных на площади Революции и Тверской площади, улицах Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной, Хачатуряна и Митинской, на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, на площади Славы, а также на площади Юности в Зеленограде и Сиреневом бульваре в Троицке.

На Манежной площади и на переходе к площади Революции представления будут устраивать прямо на улице, вовлекая в действо зрителей. Гостям покажут костюмированные шоу, выступления фольклорных коллективов и интерактивные постановки с участием героев любимых сказок.