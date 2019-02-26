РИАМО – 26 фев. Автомобильный бренд Opel возвращается на российский рынок после длительного отсутствия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом официально объявил французский автогигант Peugeot-Citroen (PSA Group), владеющий немецким концерном Opel. Ранее Opel входил в состав концерна GM, который полностью остановил свое производство на заводе в Санкт-Петербурге летом 2015 года.

«Выход бренда Opel на российский рынок позволит группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых», – сказал исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.

Концерн планирует увеличить свои продажи за пределами Европы на 50% к 2021 году. Планируется запустить бренды группы на новых рынках: Peugeot – в Северной Америке, Citroen – в Индии и Opel – в России.

В настоящее время автомобили Opel официально на российском рынке не представлены. Дилеры, ранее работавшие с маркой, реализуют остатки со складов и оказывают гарантийное обслуживание ранее купленных машин.