РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной думы Тарас Ефимов окажет содействие в ремонте напольного покрытия в историко-краеведческом музее Балашихи, где он побывал с рабочим визитом, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Директор музея Маргарита Шведченко показала Ефимову экспозицию и рассказала о новых исторических артефактах, переданных строителями, проводившими работы на Леоновском шоссе в Балашихе. Вместе с депутатом экспозицию осмотрели ученики Екатерининского лицея.

«Несмотря на будний день, в музее полно ребятишек, которые в восторге от того, что могут потрогать старинные экспонаты. Привлекает и интерактивный формат. В 2018 году по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова музею были выделены средства на приобретение видеопроекционной и мультимедийной аппаратуры, компьютерной техники и системы освещения для нового художественного зала. Оборудование уже смонтировано и позволяет проводить экскурсии в новом интересном формате. Следующий этап – ремонт напольного покрытия в музее», – сказал Ефимов.

Он отметил, что важно не только укреплять материально-техническую базу музеев Балашихи – исторических зданий, усадеб, памятников федерального значения, но и расширять их экспозиции. По мнению депутата, эти здания пустуют, а могли бы быть хорошими экскурсионными объектами, наполненными историческими экспонатами.

«В городе только в фондах историко-краеведческого музея – более 17 тысяч артефактов, на обозрение выставляется не более 2,5 тысячи. Считаю, что этот вопрос требует серьезной проработки», – пояснил Ефимов.

Шведченко поблагодарила всех жителей Балашихи, которые продолжают дарить музею старинные вещи. Совсем недавно в музее появился уникальный экспонат – телевизор «КВН» 1949 года с водяной колбой.