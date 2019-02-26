РИАМО – 26 фев. Почтовые отделения столицы продолжают адаптировать для людей с инвалидностью, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.

«Более 60 столичных отделений «Почты России» станут доступными в этом году для людей с инвалидностью. В 2018 году в рамках проекта «Доступная среда» были уже отремонтированы 74 почтовых отделения: установлены пандусы, кнопки вызовы персонала и оборудованы специальные подъемники», – отмечается в сообщении.

Программа создания доступной среды разработана «Почтой России» в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам почтовой связи.

«Доступные отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями», – уточняется в материале.

Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить все почтовые услуги на дому или дистанционно. Во всех почтовых отделениях Москвы с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг.

«Мы понимаем всю ответственность предприятия и стремимся сделать наши отделения почтовой связи максимально открытыми. И это касается не только ремонта и адаптации отделений. Мы открыты к сотрудничеству, помогаем инвалидам найти работу на «Почте России», и у нас есть примеры удачной адаптации людей с ограниченными возможностями в жизнь и работу предприятия», – заявил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

В крупнейшем отделении Москвы 101000 уже два года работает Иларион Олекминский.

«Несколько лет назад, получив травму позвоночника, он стал маломобильным, теперь передвигается только на коляске. При трудоустройстве на «Почту России» ему сначала предложили пройти дополнительное профессиональное обучение, а после создали все условия для комфортной работы», – добавляется в сообщении.

Сам Олекминский считает, что «Почта России» как предприятие делает многое для создания комфортной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Сделано для этого немало. При этом, отделения Почты России и дальше модернизируют в этом направлении, улучшают», – резюмировал оператор 1 класса Олекминский.