РИАМО - 26 фев. В Раменском найден труп человека, подозреваемого в его убийстве задержали полицейские, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Вечером 23 февраля в Раменском на улице Интернациональная в своем доме с гематомами и ссадинами на голове обнаружили тело человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Раменское уроженец Ростовской области 1968 года рождения. Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.