РИАМО - 26 фев. В 2019 году в Москве на ВДНХ появится еще пять детских площадок, также на выставке открывается «Сад пяти чувств», сообщил во вторник заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Виталий Эммануилов.

Во вторник состоялось заседание комиссии Мосгордумы по экологической политике.

«В 2018 году были сделаны три большие детские площадки, еще планируем в этом году открыть пять детских площадок», - сказал Эммануилов на заседании в Мосгордуме.

Он отметил, что также на ВДНХ сделаны два сухих фонтана, один из которых расположен перед Московским океанариумом.

«Стоит отметить, что в парке открывается «Сад пяти чувств». Конструкция сада не капитальная, а подвесная. Смысл в том, что можно прогуляться, насладиться уникальными растениями, почувствовать ароматы, при этом (вы – ред.) находитесь внутри уникальной архитектурной конструкции», - добавил Эммануилов.

Кроме того, по его словам, весной откроется экологическая тропа, которая проходит на высоте крон деревьев.