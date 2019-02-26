РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В вендинговых аппаратах в школах подмосковного Подольска будут продавать строго ограниченный перечень пищевых продуктов, в который входят молоко, йогурты, творожные сырки, питьевая вода и соки, перечень не может быть расширен администрацией школы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Минздравсоцразвития России разработал методические рекомендации по организации питания. В частности, в образовательных учреждениях (кроме дошкольных) можно торговать пищевой продукцией с использованием торговых автоматов.

«В ассортимент пищевых продуктов для торговли через торговые автоматы может включаться молоко, йогурты, творожные сырки, питьевая вода и соки. Этот перечень не может быть расширен инициативой предпринимателя или решением администрации образовательного учреждения. Все напитки должны продаваться только в индивидуальной упаковке с указанием объема и возможными вариантами ее утилизации», – говорится в сообщении.

Молоко может продаваться питьевое стерилизованное витаминизированное, в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков с массовой долей жира до 3,5 %, не требующее особых условий хранения (срок годности установлен для температуры до +25 °C), в асептической упаковке, массой нетто до 250 грамм.

Также в автоматах смогут продавать стерилизованные (термизированные) продукты на основе йогурта, в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков с массовой долей жира до 4 %, не требующие особых условий хранения (срок годности установлен для температуры до +25 °C).

Могут предлагаться творожные изделия, в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков с массовой долей жира до 10 %, не требующие особых условий хранения (срок годности установлен для температуры до +25 °C), в индивидуальной упаковке массой нетто до 125 грамм с приложением пластмассовых ложечек.

Вода питьевая должна быть негазированная высшей категории в упаковке емкостью до 0,5 литра. Напитки только безалкогольные негазированные витаминизированные или сокосодержащие (кроме тонизирующих) в алюминиевых банках, полипропиленовых или ПЭТ-бутылках емкостью до 0,5 литра. Соки и нектары фруктовые и овощные натуральные в индивидуальной потребительской упаковке из полимерного или комбинированного материала емкостью до 0,33 литра.