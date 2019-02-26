РИАМО – 26 фев. Собаки помогают пассажирам аэропорта «Домодедово» снять стресс перед полетом, на втором этаже аэровокзала есть специальная зона, где туристы смогут пообщаться с четвероногими, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавни.

Московский аэропорт «Домодедово» совместно с благотворительным фондом помощи животным «Вторая жизнь» запустил акцию «Обними друга перед полетом». Пассажиры могут поднять себе настроение или снять стресс, пообщавшись с лучшим другом человека – собакой.

«Сегодня на втором этаже аэровокзала создана специальная зона, где путешественники могут погладить, а при желании – обнять бигля Физзи и дворняжек Клепу, Лушу и хаски Нами. Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и имеют необходимые медицинские документы», – отмечается в сообщении.

Исполнительный директор фонда «Вторая жизнь» Станислав Перешеин напомнил, что общение с животными успокаивает.

«Многие боятся летать или испытывают сильное волнение в связи с предстоящим перелетом. Канистерапевты и специально отобранные собаки – это идеальный тандем, который поможет людям в ожидании рейса снизить уровень стресса и подготовиться к перелету», – дополнил он.

В свою очередь PR-директор аэропорта «Домодедово» Дарья Коршунова пояснила, что канистерапия достаточно популярна в мире.

«Например, в аэропорту Милана работает служба собак в рамках проекта Pet Therapy. Наш аэропорт также решил привлечь четвероногих друзей для психологической разгрузки пассажиров. Сегодня мы организуем первое мероприятие и в течение года планируем провести еще несколько подобных встреч», – рассказала Коршунова.

Собаки стоят у истоков энималтерпапии – метода лечения, включающего общение с животными. В 1960 году американский специалист в области детской психиатрии Борис Левинсон заметил, что его собака, присутствующая на сеансах, вызывает у пациентов положительные реакции.