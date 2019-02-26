РИАМО - 26 фев. Гражданка другого государства в течение двух месяцев работала в отделе по вопросам миграции ОМВД района Кунцево в нарушение требований федерального законодательства, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Кунцевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения должностными лицами отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево требований законодательства в сфере миграции.

«В ОВМ района Кунцево на протяжении более двух месяцев (с ноября 2018 года) фактически осуществляла трудовую деятельность (функции делопроизводителя) гражданка другого государства. Должностные лица отдела, допустившие женщину к работе с документами, грубо нарушили требования законодательства о персональных данных, а также федерального закона «О полиции», которым на полицию возлагается обязанность по осуществлению контроля за трудовой деятельностью иностранных работников», – говорится в сообщении.

По результатам проверки начальнику УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого контролируется.

После вмешательства прокуратуры трудовые отношения с иностранной гражданкой прекращены. В настоящее время женщина трудовую деятельность в отделе не осуществляет.

По данным СМИ, работницей миграционного отдела оказалась гражданка Азербайджана. Ее привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», суд назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.