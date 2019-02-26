РИАМО - 26 фев. Обновление парка сельскохозяйственной техники перед посевной стартовало на предприятиях Подмосковья, крупный агрохолдинг «Рота-Агро» получил четыре универсальных трактора для различных полевых работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Аграрии Подмосковья продолжают ремонтировать и готовить сельхозтехнику к весенне-полевым работам – 2019 года. Хозяйства также постоянно обновляют парк, закупая современные сельхозмашины. Так очередная партия новой сельхозтехники прибыла в «Рота-Агро» – один из ведущих агрохолдингов региона. Это новые отечественные трактора Terrion ATM 4200», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Министр особо подчеркнул, что Подмосковье сегодня является одним из лидеров в стране по закупке современных образцов сельскохозяйственных машин.

«Эти четыре новые современные универсальные машины мощностью 200 лошадиных сил, предназначены для выполнения всего спектра полевых работ – от основной и предпосевной обработки почвы до посева и уборочной. В связи с увеличением посевных площадей компания закупит в этом году около 10 единиц техники», – отметил Разин.

По мнению технического директора агрохолдинга Сергея Крипиневича, увеличение и обновление парка сельхозмашин – это стратегическая задача хозяйства. Здесь введены в оборот залежные земли, за счет чего, в этом году расширены посевные площади почти на 15%.

«В бюджете компании на 2019-2020 годы заложено порядка 50 миллионов рублей на приобретение сельхозтехники. Сейчас в предприятиях «Рота-Агро» насчитывается порядка ста единиц техники от ведущих российских и европейских производителей. Это комбайны и тракторы «Ростсельмаш», Кировского завода, навесная и прицепная техника от зарубежных производителей», – подчеркнул Разин.

Хозяйства агрохолдинга также ожидают поставку нового кормораздатчика российско-голландского производства и два мини-трактора МТЗ для работы на фермах и оборудование к ним – косилку, бур, бульдозерный и коммунальный отвалы, погрузчик, ковш и щетку для уборки территории.

В ближайшее время «Рота-Агро» проведет тендер на закупку дисковой двухрядной бороны, добавил Крипиневич. При выборе поставщика будут учитываться как ценообразование, так и надежность производителя техники, репутация дилера и возможность гарантийного и постгарантийного обслуживания.

«Всего в течение ближайших двух лет компания планирует закупить порядка 20 сельхозмашин», – заключил Разин.