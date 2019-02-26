РИАМО - 26 фев. В мусорном баке около многоквартирного дома на бульваре Дмитрия Донского в Юго-Западном округе столицы обнаружен плод недоношенного младенца, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, добавил она.