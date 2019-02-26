РИАМО - 26 фев. Компания China Railway Construction Corporation (Китайская железнодорожная строительная корпорация, CRCC) может принять участие в строительстве транспортно-пересадочных узлов и дорог в российской столице, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Компания CRCC – самый серьезный игрок на рынке строительства транспортной инфраструктуры и сопутствующей недвижимости в Китае. У компании огромный опыт и колоссальные компетенции, так что мы предложили китайскому концерну принять участие в конкурсах и торгах за право строительства различных объектов», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что компания CRCC может принять участие в ряде проектов не только как подрядчик строительства, но и как инвестор, например, при реализации проектов транспортно-пересадочных узлов.

В начале 2017 года компания CRCC подписала соглашение с АО «Мосинжпроект» (единый оператор строительства метро в Москве). Компании CRCC до конца 2020 года предстоит построить три участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро со станциями «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского».

Накануне было подписано еще одно соглашение, которое предусматривает возведение китайскими специалистами тоннелей на восточном участке БКЛ.