РИАМО - 26 фев. Активисты местного отделения «Молодой гвардии» совместно со специалистами управления по обеспечению общественной безопасности администрации Серпухова провели антинаркотический рейд «Я против яда!», в рамках которого активисты обследовали фасады домов, заборы и иные поверхности на наличие контактов распространителей наркотических веществ, сообщается на сайте администрации округа.

«Активисты местного отделения «Молодой гвардии» 25 февраля совместно со специалистами управления по обеспечению общественной безопасности администрации городского округа Серпухов провели очередной антинаркотический рейд акции «Я против яда!» - говорится в сообщении.

В рамках акции молодогвардейцы обследуют фасады домов, заборы и иные поверхности на наличие номеров телефонов и адресов лиц, распространяющих спайсы. При обнаружении такие номера закрашиваются, после чего блокируются управлением по контролю за оборотом наркотиков Московской области.

В ходе рейда 25 февраля активисты закрасили номера телефонов и адреса распространителей «смерти» в районе школ №9, №7 и №3. В общей сложности было закрашено более 25 номеров и адресов.

С синтетическими наркотиками, также известными как спайсы, бороться крайне тяжело: химическая формула веществ меняется настолько быстро, что законодательство просто не успевает принимать новые поправки по их запрету.

Несмотря на то, что спайсы вызывают зависимость с первого употребления, они очень популярны среди школьников – стоят недорого, а наркотический эффект сильнее, чем от алкоголя и табака. Подростковая наркозависимость – одна из самых страшных проблем современной России и важнейшая причина столь частых рейдов активистов «Молодой гвардии».