РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 фев. Жители подмосковного Королева за неделю с 18 по 25 февраля оставили на портале «Добродел» 64 заявки на плохую уборку снега и наледи на дворовых территориях, это самая частая жалоба жителей горокруга, сообщила заместитель руководителя городской администрации Светлана Викулова на оперативном совещании.

Во вторник в городском округе Королев прошло очередное оперативное совещание. На нем участники обсудили работу проектных офисов по вопросу строительства школ и итоги работы на портале «Добродел».

«Увеличивается количество жалоб на плохую уборку снега и наледи во дворах. Также жители Королева жалуются на плохое освещение во дворах и на дорогах. За неделю поступило 64 заявки на наледь во дворах и на тротуарах», – сказала Викулова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.