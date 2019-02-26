РИАМО - 26 фев. Более 4,5 тысяч консультаций по участию в аукционах по приобретению объектов имущественной казны города Москвы провели специалисты информационного киоска «Инвестиционный консультант» с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Это в два раза превышает количество обращений за аналогичный период 2018 года. По нашим оценкам, такой всплеск связан с возросшим интересом к торгам по аренде городской недвижимости, особенно в части предложений для представителей малого бизнеса. Свою роль сыграла растущая информированность предпринимателей и доверие к электронной форме торгов», – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также потенциальных арендаторов и покупателей объектов интересует подробное описание процедуры торгов, возможность выкупа арендуемого помещения в рамках федерального закона №159-ФЗ, отметил он.

Особенный интерес у предпринимателей вызывает аренда со специальными условиями, обратил внимание руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Наибольшее количество запросов касается аренды со специальными условиями. Только субъекты малого бизнеса могут принять участие в аукционах за лоты со стартовой ставкой – 1 тысяча и 4,5 тысяч рублей за квадратный метр в год. В среднем одна консультация длится шесть минут. Таким образом, с начала года общая продолжительность консультаций составила 400 часов или 16 суток», – отметил Дегтев.

Гендерный состав обращающихся примерно одинаковый: за информацией обращаются и мужчины, и женщины. Самое активное время обращений – с 11:00 до 15:00, подчеркнул он.

С февраля 2019 года информационный киоск «Инвестиционный консультант» располагается в здании департамента по конкурентной политике по адресу: Печатников переулок, дом 12, кабинет 120. Для удобства заявителей увеличено время работы информационного киоска и отменен обеденный перерыв. Актуальные часы работы: с 08:30 до 19:00.