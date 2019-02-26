РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В три дома микрорайона Южный подмосковного Подольска дали холодную воду, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер МУП «Водоканал».

Вечером 25 февраля в микрорайоне Южный отключили холодную воду, во вторник утром воду подвозили к трем домам в бочках. Жители жаловались на отсутствие официальной информации о причинах отключения воды, а также о времени и месте подвоза воды в бочках.

«В микрорайоне Южный вода у жителей есть», – сказал диспетчер.

Получить ответ от администрации МУП «Водоканал» о причинах аварии и работах по ее устранению пока не удалось.