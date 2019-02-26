РИАМО - 26 фев. Организация в Мытищах привлечена к ответственности в виде штрафа за невыполнение предписания управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомство проверило исполнение требований ранее выданного предписания в отношении ООО «Скимен», являющегося собственником трех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 3,45 гектара в городском округе Мытищи. В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено.

«Собственником не проведены мероприятия по защите участков от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, и не используются в соответствии с разрешенным видом использования», - поясняется в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание для устранения выявленных нарушений. Материалы административного дела направлены в судебный участок №117 района Гольяново Москвы для принятия решения.

«Решением мирового суда ООО «Скимен» за невыполнение в установленный срок предписания Управления привлечено к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», - добавляется в материале.