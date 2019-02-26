РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. По требованию Балашихинской городской прокуратуры погашена задолженность по муниципальным контрактам в размере свыше 139 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Балашихинская городская прокуратура проверила исполнение действующего законодательства муниципальными заказчиками. Установлено, что на поднадзорной территории не были оплачены работы и услуги по четырем исполненным муниципальным контрактам по капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, а также по благоустройству сквера и общественных территорий.

«По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении заместителя главы администрации Балашихи дела по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Виновное лицо привлечено к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами прокурорского реагирования задолженность в размере более 139 миллионов рублей перед исполнителями муниципальных контрактов погашена.