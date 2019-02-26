РИАМО - 26 фев. Открытый турнир по жимовому двоеборью и богатырскому жиму «Стальные люди» пройдет в Серпухове 3 марта, в состязаниях примут участие спортсмены из разных регионов России и люди с ограниченными возможностями здоровья, они также попробуют сдать нормативы КМС, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Открытый турнир по жимовому двоеборью и богатырскому жиму «Стальные люди» пройдет 3 марта в Серпухове, по адресу: Московское шоссе, дом 64. В нем примут участие спортсмены из разных регионов России, Московской, Рязанской, Калужской областей, а также Краснодарского края. В городской округ Серпухов приедут также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и с ПОДА (повреждением опорно-двигательного аппарата)», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участники смогут не только показать свои навыки и завоевать награды, но и попробовать сдать нормативы кандидата в мастера спорта.

Взвешивание участников будет проводиться с 9 до 11 часов 3 марта, начало соревнований в 11:15.