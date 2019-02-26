РИАМО - 26 фев. Оперативники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве при продаже квартиры на 7 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ОМВД по Даниловскому району с заявлением о мошенничестве обратился житель столицы. Неизвестный мужчина под предлогом продажи своей квартиры получил от него деньги и пообещал переоформить право собственности на квартиру. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь, а квартиру продал третьим лицам.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Мастеркова. Им оказался 30-летний житель Московской области», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.