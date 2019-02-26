РИАМО - 26 фев. В турецких мандаринах на складе временного хранения в Московской области обнаружили средиземноморскую плодовую муху, товар вернули отправителю, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

16 февраля ведомство на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «КВ-Терминал» (Московская область), при досмотре партии мандаринов свежих (20,35 тонны) из Турции выявило карантинный для Российской Федерации объект – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata (Wiedemann).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «ВНИИКР». 25 февраля 2019 года на основании решения собственника зараженная партия подкарантинной продукции возвращена на территорию Турции в адрес грузоотправителя», - уточняется в сообщении.

Средиземноморская плодовая муха – опасный вредитель. Она уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы, граната. Всего им повреждается более 200 видов растений. Личинки вызывают опадение плодов. Взрослые мухи, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.