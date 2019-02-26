РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. Команда «Привет от Кена Кизи» из подмосковных Люберец 22 марта примет участие в телевизионной записи КВН в Минске для белорусского телевидения, сообщил «РИАМО в Люберцах» капитан команды Виктор Гомозов.

«Команда «Привет от Кена Кизи» 22 марта будет представлять городской округ Люберцы в Международной телевизионной лиге КВН. Это КВН на федеральном уровне, с телесъемкой в Минске для белорусского телевидения», – сказал Гомозов.

Он добавил, что в России запись увидят немного позже на официальном канале КВН.

Ранее команда «Привет от Кена Кизи» представляла городской округ Люберцы на ХХХ Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019», который прошел в городе Сочи Краснодарского края с 13 по 24 января. Игроки прошли строгий отбор.