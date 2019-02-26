РИАМО – 26 фев. Участковые уполномоченные полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу отчитались перед населением по итогам работы на обслуживаемых административных участках за 2018 год, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

На каждом мероприятии присутствовали ответственные из числа руководителей УМВД России по Коломенскому городскому округу, представители общественности и члены общественного совета при управлении МВД.

«В отчетном периоде участковые уполномоченные полиции УМВД принимали участие в проведении ряда оперативно-профилактических операций: «Нелегальный мигрант», «Антикриминал», «Придорожная торговля», «Курорт», «Алкоголь». Стражи порядка довели информацию, направленную на профилактику имущественных преступлений, сообщили о том, как уберечь свое имущество от незаконных посягательств», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проинформировали граждан о состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания, подвели итоги работы по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений. Полицейские также рассказали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде на портале.

Жители поделились с участковыми своими проблемами, задали вопросы, на которые уполномоченные подробно ответили и дали рекомендации.